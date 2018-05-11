В Индии вторая за неделю песчаная буря: погибли как минимум 12 человек

Новости Индии. Жертвами песчаной бури в Индии стали по меньшей мере 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грозы, ливни, ураганный ветер обрушились на штат Уттар-Прадеш. Стихия разрушила десятки кирпичных домов, сломала деревья и столбы линии электропередачи. В целом в зоне бедствия находятся около 100 миллионов человек.

Это уже вторая песчаная буря, которая настигла север Индии за последнюю неделю. Во время предыдущей, которая прошла сразу в пяти штатах в ночь со 2 на 3 мая, погибли свыше 130 человек, еще 400 получили ранения.