Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Индонезии

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7. После основного толчка регион накрыла серия сильных афтершоков. В Палу – городе с населением около 400 тысяч человек – подземные колебания ощущались больше минуты. Известно о 8 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается о локальных разрушениях: в зданиях появились трещины, в округе Сиги обрушилась крыша административного корпуса, повреждения зафиксированы в университете. Пациентов эвакуировали из больниц из-за угрозы новых толчков. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными предупреждениями. Кадры с места показывают поврежденные гостиницы, треснувшие мосты, обрушенные фасады кафе и работу спасателей.

Хадианто Расид, мэр Палу: Жители нашего города пережили сильное землетрясение в 2018 году, и сегодня этот страх снова вернулся. Толчки были мощными, они подняли старую травму. Власти размещают эвакуированных в ближайшей мечети, и каждый получит необходимую помощь и внимание.

Нур, жительница Палу:

Сначала толчки были легкими, потом – резкий рывок вверх. Землетрясение длилось долго, с паузами, но снова возвращалось. Мы запаниковали: в доме пошли трещины, вещи падали, мотоциклы опрокинулись. Я выбежала к мосту – и увидела, что он тоже треснул.

На острове Сулавеси продолжают разбирать завалы: в гостиницах и кафе – разрушенные стены, в больницах – экстренно эвакуированные пациенты. Спасатели оценивают ущерб и готовятся к возможным повторным толчкам. Местные власти подчеркивают: ситуация остается напряженной, а жителям необходимо внимательно следить за официальными сообщениями и избегать поврежденных зданий.