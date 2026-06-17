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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Индонезии

17 июня 2026 07:18
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7. После основного толчка регион накрыла серия сильных афтершоков. В Палу – городе с населением около 400 тысяч человек – подземные колебания ощущались больше минуты. Известно о 8 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Индонезии-2

Сообщается о локальных разрушениях: в зданиях появились трещины, в округе Сиги обрушилась крыша административного корпуса, повреждения зафиксированы в университете. Пациентов эвакуировали из больниц из-за угрозы новых толчков. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными предупреждениями. Кадры с места показывают поврежденные гостиницы, треснувшие мосты, обрушенные фасады кафе и работу спасателей. 

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Индонезии-4

Хадианто Расид, мэр Палу:
Жители нашего города пережили сильное землетрясение в 2018 году, и сегодня этот страх снова вернулся. Толчки были мощными, они подняли старую травму. Власти размещают эвакуированных в ближайшей мечети, и каждый получит необходимую помощь и внимание.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Индонезии-6

Нур, жительница Палу:
Сначала толчки были легкими, потом – резкий рывок вверх. Землетрясение длилось долго, с паузами, но снова возвращалось. Мы запаниковали: в доме пошли трещины, вещи падали, мотоциклы опрокинулись. Я выбежала к мосту – и увидела, что он тоже треснул. 

На острове Сулавеси продолжают разбирать завалы: в гостиницах и кафе – разрушенные стены, в больницах – экстренно эвакуированные пациенты. Спасатели оценивают ущерб и готовятся к возможным повторным толчкам. Местные власти подчеркивают: ситуация остается напряженной, а жителям необходимо внимательно следить за официальными сообщениями и избегать поврежденных зданий.

# Новости Индонезии

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