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В Индии тысячи протестующих фермеров пытались прорваться в столицу

27 ноября 2020 12:36
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Новости Индии. Полиция Индии применила спецсредства для разгона акции протеста фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индии тысячи протестующих фермеров пытались прорваться в столицу-1

Несколько тысяч жителей пытались прорваться в Нью-Дели, чтобы провести там массовый митинг против новых законов в сельском хозяйстве. Принятый документ позволяет фермерам самим заключать контракты с аграрными компаниями по заранее согласованной цене. Им также разрешается продавать свою продукцию за пределами государственных рынков.  

Протестующие не согласны с нововведениями и считают, что они приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями. Расходиться демонстранты не согласились, и это на фоне действующего запрета массовых собраний, введенного из-за пандемии.  

В Индии тысячи протестующих фермеров пытались прорваться в столицу-4

Начались жесткие столкновения. Активисты забросали полицейских камнями, а также сбросили с моста ограждения, которыми была перекрыта дорога на столицу. Чтобы разогнать толпу, стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.  

# Акции протеста # Фотофакт

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