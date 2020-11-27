В Индии тысячи протестующих фермеров пытались прорваться в столицу

Несколько тысяч жителей пытались прорваться в Нью-Дели, чтобы провести там массовый митинг против новых законов в сельском хозяйстве. Принятый документ позволяет фермерам самим заключать контракты с аграрными компаниями по заранее согласованной цене. Им также разрешается продавать свою продукцию за пределами государственных рынков.

Протестующие не согласны с нововведениями и считают, что они приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями. Расходиться демонстранты не согласились, и это на фоне действующего запрета массовых собраний, введенного из-за пандемии.