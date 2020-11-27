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В Мехико более 500 человек эвакуировали из-за аварии фуры с горючим

27 ноября 2020 12:21
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Новости Мексики. В мексиканской столице в результате крупной аварии с участием автоцистерны произошла утечка топлива. Транспортное средство с 20 тоннами горючего врезалось в опору пешеходного моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Мехико более 500 человек эвакуировали из-за аварии фуры с горючим-1

В целях безопасности из района происшествия эвакуировали более 500 жителей. На месте работают экстренные службы. Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить специалистам. Информации о пострадавших пока не поступало.  

# Авария # Фотофакт

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