В Мехико более 500 человек эвакуировали из-за аварии фуры с горючим

Новости Мексики. В мексиканской столице в результате крупной аварии с участием автоцистерны произошла утечка топлива. Транспортное средство с 20 тоннами горючего врезалось в опору пешеходного моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях безопасности из района происшествия эвакуировали более 500 жителей. На месте работают экстренные службы. Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить специалистам. Информации о пострадавших пока не поступало.