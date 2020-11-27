Требуют открыть их заведения. На улицы Марселя вышли тысячи рестораторов, работников баров и кафе

Новости Франции. Французские бизнесмены против карантина. На улицы Марселя вышли несколько тысяч рестораторов, работников баров, кафе и ночных клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Французские бизнесмены против карантина. На улицы Марселя вышли несколько тысяч рестораторов, работников баров, кафе и ночных клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие хотят избежать банкротства и требуют на фоне предстоящего этапа ослабления ограничений открыть их заведения. Демонстранты собрались в старом порту города, а затем направились к офису главы центрального правительства в регионе. Они жгли сигнальные ракеты и дымовые шашки.
Ситуация в ресторанном бизнесе критическая. По словам властей, заведения откроют не раньше 20 января. Бизнесмены бьют тревогу. Некоторым пришлось взять ссуды, чтобы установить пластиковые перегородки и спиртовые гели на каждом столе, но затем их заведения в очередной раз закрыли, и, похоже, возобновить работу они смогут еще нескоро.