В ряде европейских стран заявили о закрытии горнолыжных курортов из-за коронавируса

На планете уже почти 61 миллион человек с положительным тестом на COVID. Наиболее сложная эпидобстановка в США, Индии и Бразилии. Практически ежедневно в этих странах фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост числа зараженных вынуждает прибегать к новым карантинным ограничениям. Так, Грузия с 28 ноября вводит локдаун на два месяца. С 9 вечера до 5 утра на всей территории страны будет действовать комендантский час. Небольшие послабления обещают ввести лишь на зимние праздники.

Пандемия нарушила рождественские планы жителей многих стран. Так, в ряде европейских государств заявили о закрытии горнолыжных курортов. Инициатором стала Германия. Предложение поддержали также во Франции и Италии. Дело в том, что в период весеннего локдауна именно горнолыжные трассы в разных точках мира стали эпицентрами распространения инфекции. Чтобы подобное не повторилось, необходимо принимать срочные меры.