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В Индии тысячи людей призвали к отставке главного министра штата Гуджарат, где обрушился мост

01 ноября 2022 14:25
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Новости Индии. В Индии тысячи людей призвали к отставке главного министра штата Гуджарат, где обрушился подвесной мост и погибли более 140 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии тысячи людей призвали к отставке главного министра штата Гуджарат, где обрушился мост-1

По мнению протестующих, чиновник должен взять на себя всю ответственность за трагедию и покинуть свой пост. Именно из-за его халатности фирма, которая занималась реконструкцией моста, не получила сертификат качества работ, но власти при этом разрешили открыть по нему движение. В Нью-Дели акции протеста переросли в стычки с полицией, которая довольно жестко разогнала митингующих.

# Крушение # Новости Индии # Фотофакт

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