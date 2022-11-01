В Индии тысячи людей призвали к отставке главного министра штата Гуджарат, где обрушился мост

Новости Индии. В Индии тысячи людей призвали к отставке главного министра штата Гуджарат, где обрушился подвесной мост и погибли более 140 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению протестующих, чиновник должен взять на себя всю ответственность за трагедию и покинуть свой пост. Именно из-за его халатности фирма, которая занималась реконструкцией моста, не получила сертификат качества работ, но власти при этом разрешили открыть по нему движение. В Нью-Дели акции протеста переросли в стычки с полицией, которая довольно жестко разогнала митингующих.