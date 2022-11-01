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Британцы будут платить за электричество в два раза больше, чем год назад

01 ноября 2022 14:24
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Новости Великобритании. Британцы будут платить за электричество в два раза больше, чем год назад. С таким предупреждением 1 ноября выступила компания-оператор единой британской энергосистемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы будут платить за электричество в два раза больше, чем год назад-1

Уже ясно, что многие жители королевства этой зимой столкнутся с серьезными финансовыми трудностями. Средний счет домохозяйства за электроэнергию составит около 3 000 долларов. При этом отмечается, что каждая семья получит скидку на оплату электричества в размере 460 долларов и дополнительные выплаты по соцстрахованию. Но, по данным специалистов, этих денег все равно будет недостаточно. По прогнозам, более 7 миллионов семей в Британии окажутся в критической ситуации, когда начнут задерживать или вовсе не смогут оплачивать потяжелевшие счета.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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