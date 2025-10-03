В Индии трактор с прицепом упал в озеро – погибли как минимум 11 человек

Как минимум 11 человек погибли при падении трактора с прицепом в озеро в Индии. Среди жертв семеро детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению полиции, в момент ЧП в кузове находились около 30 паломников, которые ехали на религиозный праздник. По неизвестным пока причинам трактор съехал с дороги и опрокинулся в водоем. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые организовали поисково-спасательную операцию. Им удалось достать из воды трех человек. Сейчас водолазы ищут более десяти пропавших без вести, им помогают добровольцы. Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.