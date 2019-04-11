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Названа причина пожара у храма Христа Спасителя в Москве

11 апреля 2019 08:10
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Новости России. В Москве произошел пожар на территории храма Христа Спасителя,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На строительной площадке загорелись 12 бытовок.

Названа причина пожара у храма Христа Спасителя в Москве-1

К счастью, никто не пострадал. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пожар спровоцировало короткое замыкание электропроводки.

Названа причина пожара у храма Христа Спасителя в Москве-4

Точные причины происшествия устанавливаются.

# Пожар # Фотофакт

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