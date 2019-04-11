Названа причина пожара у храма Христа Спасителя в Москве

Новости России. В Москве произошел пожар на территории храма Христа Спасителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На строительной площадке загорелись 12 бытовок.
Новости России. В Москве произошел пожар на территории храма Христа Спасителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На строительной площадке загорелись 12 бытовок.
К счастью, никто не пострадал. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пожар спровоцировало короткое замыкание электропроводки.
Точные причины происшествия устанавливаются.