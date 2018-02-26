В Индии сотни тысяч морских черепах вышли из воды на гнездование. Фотофакт

Новости Индии. Сотни людей собрались на побережье Восточной Индии, чтобы стать свидетелями ежегодного массового гнездования морских черепах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году из глубин вышли сотни тысяч пресмыкающихся. Общая протяженность их кладок составила два с половиной километра.

Стоит отметить, что еще 10 лет назад популяция этих морских обитателей насчитывала лишь 40 тысяч особей. Они считались вымирающим видом. Однако теперь, благодаря строгой охране, количество животных заметно возросло и достигает уже 400 тысяч.