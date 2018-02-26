В Пекине пересмотрят конституцию страны. Си Цзиньпиня могут переизбрать на третий срок

Новости Китая. В Пекине открылся пленум Центрального комитета Коммунистической Партии Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из основных вопросов, которому уделят внимание – изменение конституции страны. Нововведения будут касаться ограничения двумя сроками на занятие должности председателя КНР. В случае принятия изменений, после 2023 года Си Цзиньпин сможет быть переизбран на третий срок.

Напомним, в 2012 году он стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году – председателем КНР.