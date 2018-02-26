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В Пекине пересмотрят конституцию страны. Си Цзиньпиня могут переизбрать на третий срок

26 февраля 2018 08:56
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Новости Китая. В Пекине открылся пленум Центрального комитета Коммунистической Партии Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине пересмотрят конституцию страны. Си Цзиньпиня могут переизбрать на третий срок-1

Один из основных вопросов, которому уделят внимание – изменение конституции страны. Нововведения будут касаться ограничения двумя сроками на занятие должности председателя КНР. В случае принятия изменений, после 2023 года Си Цзиньпин сможет быть переизбран на третий срок.

Напомним, в 2012 году он стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году – председателем КНР.

# Фотофакт # Международная политика

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