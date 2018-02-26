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В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня из-за введения налога на церковную недвижимость

26 февраля 2018 08:42
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Новости Ближнего Востока. В Иерусалиме на неизвестный срок закрыли святыню христианского мира – Храм Гроба Господня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня из-за введения налога на церковную недвижимость-1

Это протест против введения муниципалитетом города налога на некоторые виды церковной недвижимости. Мэрия города собирается взыскать с храмов более 180 миллионов долларов неустойки и уже начала арестовывать счета.

Отметим, ранее долги церкви покрывали жители Иерусалима, однако власти с таким положением дел не согласны и утверждают, что все коммерческие здания, не зависимо от того, кто ими владеет, облагаются муниципальным налогом.

В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня из-за введения налога на церковную недвижимость-4

# Церковь # Фотофакт

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