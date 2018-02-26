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В Йемене эпидемия дифтерии: погибли уже 62 человек, 870 госпитализированы

26 февраля 2018 08:47
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Новости Йемена. В Йемене бушует эпидемия дифтерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От инфекции уже погибли 62 человека. Еще около 870 заболевших находятся в больнице, и их число неуклонно растет.

Наиболее опасная ситуация сложилась в областях Ибб и Ходейда. Минздрав страны и Всемирная организация здравоохранения делают все возможное для того, чтобы ликвидировать эпидемию, однако ситуация осложнена отсутствием достаточного количества больниц, а также ограниченным доступом к источникам с чистой питьевой водой.

В Йемене эпидемия дифтерии: погибли уже 62 человек, 870 госпитализированы-1

# Фотофакт # Заболевания

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