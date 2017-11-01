Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга»

Новости России. Актер театра и кино Сергей Кудрявцев скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 56 лет. О том, что актера не стало, сообщили в администрации Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета.



Известно, что мужчина тяжело болел. Причина смерти актера не разглашается.



Зрители запомнили Сергея Кудрявцева по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны». В театре имени Ленсовета он служил последних 12 лет.

«Осень потерь», – записи с таким содержанием появляются в социальных сетях. Две недели назад скоропостижно скончался актер Дмитрий Марьянов, ему было 47 лет.

В сентябре не стало Натальи Юнниковой, актрисы, которую так полюбил зритель благодаря роли следователя Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара».