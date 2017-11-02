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В Турции определили местонахождение затонувшего турецкого сухогруза

02 ноября 2017 07:18
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Новости Турции. В Черном море определили местонахождение затонувшего турецкого сухогруза – это район курорта Шиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции определили местонахождение затонувшего турецкого сухогруза-1

Установить координаты удалось благодаря подводной лодке военно-морских сил республики.

Напомним, сухогруз вез строительные материалы. С экранов радаров исчез в ночь на 31 октября. Пока удалось найти тела лишь четверых моряков. Еще шестеро числятся пропавшими без вести.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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