В Турции определили местонахождение затонувшего турецкого сухогруза

Новости Турции. В Черном море определили местонахождение затонувшего турецкого сухогруза – это район курорта Шиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, сухогруз вез строительные материалы. С экранов радаров исчез в ночь на 31 октября. Пока удалось найти тела лишь четверых моряков. Еще шестеро числятся пропавшими без вести.