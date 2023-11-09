В Индии планируют вызвать искусственный дождь для борьбы со смогом

В Нью-Дели планируют вызвать искусственный дождь. Так власти надеются решить проблему со смогом. Осадки запланированы на 20-21 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пока горожане едва ли не задыхаются из-за резкого ухудшения качества воздуха. Густой смог опасен для здоровья и может вызывать хронические заболевания. Поэтому сейчас в городе закрыты школы. Обучение проходит дистанционно. Остановлено строительство. Анонсированы изменения в работе общественного транспорта. Правительство также опасается снижения числа туристов. Из-за тумана главные достопримечательности страны, такие как Тадж-Махал, почти не видны.