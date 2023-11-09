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В Индии планируют вызвать искусственный дождь для борьбы со смогом

09 ноября 2023 19:54
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В Нью-Дели планируют вызвать искусственный дождь. Так власти надеются решить проблему со смогом. Осадки запланированы на 20-21 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии планируют вызвать искусственный дождь для борьбы со смогом-1

А пока горожане едва ли не задыхаются из-за резкого ухудшения качества воздуха. Густой смог опасен для здоровья и может вызывать хронические заболевания. Поэтому сейчас в городе закрыты школы. Обучение проходит дистанционно. Остановлено строительство. Анонсированы изменения в работе общественного транспорта. Правительство также опасается снижения числа туристов. Из-за тумана главные достопримечательности страны, такие как Тадж-Махал, почти не видны.

# Природные явления # Новости Индии # Фотофакт

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