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Число безработных в Германии составляет 2,5 млн человек

09 ноября 2023 19:52
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В Германии зафиксировали рост безработицы. Эксперты сообщают о проблемах на рынке труда по всей еврозоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако ФРГ демонстрирует быстрый рост показателей.

Число безработных в Германии составляет 2,5 млн человек-1

Так, сегодня количество нетрудоустроенных немцев составляет более 2,5 миллиона человек. Аналитиков ситуация не удивляет. Все больше компаний сокращают рабочие места, поскольку крупнейшая экономика Европы находится в стагнации. Энергетический кризис и снижение реальных доходов из-за инфляции по-прежнему омрачают краткосрочные экономические перспективы. Не прибавляют оптимизма также высокие процентные ставки, которые негативно влияют на темпы и объемы строительства и инвестиции.

# Безработица в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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