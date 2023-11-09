Число безработных в Германии составляет 2,5 млн человек

В Германии зафиксировали рост безработицы. Эксперты сообщают о проблемах на рынке труда по всей еврозоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако ФРГ демонстрирует быстрый рост показателей.

Так, сегодня количество нетрудоустроенных немцев составляет более 2,5 миллиона человек. Аналитиков ситуация не удивляет. Все больше компаний сокращают рабочие места, поскольку крупнейшая экономика Европы находится в стагнации. Энергетический кризис и снижение реальных доходов из-за инфляции по-прежнему омрачают краткосрочные экономические перспективы. Не прибавляют оптимизма также высокие процентные ставки, которые негативно влияют на темпы и объемы строительства и инвестиции.