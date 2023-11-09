В Минске продолжается розыгрыш Кубка Президентского спортивного клуба

В Минске на льду «Чижовка-Арены» продолжается розыгрыш Кубка Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом матче дня встречались юношеская сборная России и юниорская дружина Казахстана. Основное время матча завершилось вничью – 2:2. В овертайме решающую шайбу забросил Киреев и принес победу Казахстану – 3:2.

Георгий Верещагин, главный тренер юниорской сборной Казахстана:

Хорошая получилась игра, боевая. Немного нас подвели удаления. Две необязательные шайбы пропустили мы в меньшинстве, большинство пока хромает. Самая хорошая игра, командная победа получилась.

Павел Канарский, главный тренер юношеской сборной России:

Костяк команды складывается, через эти игры ребята проявляются. То есть мы не играли на международном уровне, играли со старшими. И сейчас проявляется, кто лидер в команде, на кого можно положиться в трудную минуту. На самом деле, это очень хорошо, для нас очень важны эти игры. Это подготовка, чтобы команда росла, ребята развивались.