В Минске продолжается розыгрыш Кубка Президентского спортивного клуба
В Минске на льду «Чижовка-Арены» продолжается розыгрыш Кубка Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом матче дня встречались юношеская сборная России и юниорская дружина Казахстана. Основное время матча завершилось вничью – 2:2. В овертайме решающую шайбу забросил Киреев и принес победу Казахстану – 3:2.
Георгий Верещагин, главный тренер юниорской сборной Казахстана:
Хорошая получилась игра, боевая. Немного нас подвели удаления. Две необязательные шайбы пропустили мы в меньшинстве, большинство пока хромает. Самая хорошая игра, командная победа получилась.
Павел Канарский, главный тренер юношеской сборной России:
Костяк команды складывается, через эти игры ребята проявляются. То есть мы не играли на международном уровне, играли со старшими. И сейчас проявляется, кто лидер в команде, на кого можно положиться в трудную минуту. На самом деле, это очень хорошо, для нас очень важны эти игры. Это подготовка, чтобы команда росла, ребята развивались.
Во втором матче дня юниорская дружина Беларуси сыграла с женской сборной России. Наши парни одержали уверенную победу. Белорусы вели со счетом 4:0, затем соперницы смогли отквитать две шайбы, но в итоге дружина Андрея Ращинского выиграла 8:2. Отметим, матчи с девушками не идут в зачет Кубка. В пятницу, 10 ноября, в рамках соревнований запланирован турнир три на три.