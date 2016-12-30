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В Индии около 60 горняков оказались заблокированы в обрушившейся угольной шахте

30 декабря 2016 07:32
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Новости Индии. В Индии около 60 горняков остаются под завалами после обрушения в угольной шахте. На момент происшествия в шахте работало более 10 единиц техники. Сообщается, что после обрушения 35 человек смогли покинуть шахту самостоятельно, сейчас им оказывается медицинская помощь.

Спасательные работы продолжаются. Однако информации о жертвах у специалистов нет. У шахтеров ограничены запасы воздуха и помочь им выбраться на поверхность необходимо в ближайшие часы. О причинах произошедшего точной информации пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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