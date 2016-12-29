Россия может сократить военное присутствие в Сирии

Новости Сирии. Прорыв в договоренностях по Сирии.

Стороны конфликта в Арабской республике подписали сразу несколько документов.

Таким образом, буквально через несколько часов на территории страны вступит в силу перемирие. Поддержать его обещали все, однако сирийские правительственные войска не исключают, что боевики могут попытаться сорвать режим прекращения огня.

Эти соглашения не просто пакет временных мер, а старт переговорному процессу, который должен положить конец войне в Арабской Республике.

Длится она почти шесть лет. И за это время погибли сотни тысяч человек, не говоря уже о том, что эхо конфликта в Сирии отдается миграционным кризисом в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.