Экс-премьер министр Великобритании Дэвид Кэмерон может стать генеральный секретарем НАТО

Новости Великобритании. Экс-премьер министр Великобритании Дэвид Кэмерон намерен бороться за пост генерального секретаря НАТО. Во всяком случае, Туманный Альбион планирует выдвинуть кандидатуру именного этого политика.

Сторонники бывшего премьер-министра уверены что он, и в частности Лондон, выиграет от своего человека на посту Генсека. Но чтобы победить остальных кандидатов, Кэмерону необходимо уже озвучивать свою позицию по многим международным вопросам. Возможно, он выступит на мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.