США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и предписали им покинуть страну в 72 часа

Новости США. Соединенные Штаты объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и предписали им покинуть страну в 72 часа. Как заявляет американское правительство, речь идет о посольских сотрудниках, чья разведывательная активность очевидна. Решение о высылке дипломатов принимал непосредственно президент Обама, который уже через 3 недели уступит свой кабинет избранному президенту Дональду Трампу.

В связи с антироссийским демаршем Белого Дома Трамп уже провел консультации с представителями разведки и членами своего будущего правительства: обычно ответ на высылку дипломатов бывает полностью симметричным и искать способы урегулирования проблемы резкого похолодания взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном будет уже новый президент. Трампу придется тем сложнее, что по решению Обамы введены дополнительные санкции в отношении российских учреждений и частных лиц, которые будто бы участвовали в хакерских атаках на американские госучреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.