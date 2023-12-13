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В Украине священнику дали повестку из-за слов «раб Божий» на похоронах

13 декабря 2023 11:11
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Работники территориального центра комплектования во Львовской области выписали повестку священнику Украинской грекокатолической церкви из-за слов «раб Божий», пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна.ua».

В издание также опубликовало видео инцидента, где показан процесс вручения повестки. Так, на видео сотрудник ТЦК оскорбляет священника, угрожает ему и его семье. В это же время второй сотрудник ТЦК занимается оформление необходимых документов.

Мужчина, ведущий себя агрессивно на видео, объясняет свое поведение тем, что ранее на похоронах его сына священнослужитель применил формулировку в отношении усопшего «раб Божий» вместо воинского звания.

# Международная политика

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