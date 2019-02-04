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В Индии на ходу перевернулся поезд, погибли 7 пассажиров

04 февраля 2019 09:16
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Новости Индии. В индийском штате Бихар на полном ходу перевернулся пассажирский поезд. С рельсов сошли 11 вагонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии на ходу перевернулся поезд, погибли 7 пассажиров-1

Авария унесла жизни 7 человек. Более десятка пассажиров получили травмы. Их госпитализировали.

В Индии на ходу перевернулся поезд, погибли 7 пассажиров-4

Движение всех составов по маршруту приостановлено. На месте трагедии работают специалисты. Причины аварии пока не установлены.

# ЧП # Фотофакт

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