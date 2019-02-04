В Индии на ходу перевернулся поезд, погибли 7 пассажиров

Новости Индии. В индийском штате Бихар на полном ходу перевернулся пассажирский поезд. С рельсов сошли 11 вагонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария унесла жизни 7 человек. Более десятка пассажиров получили травмы. Их госпитализировали.