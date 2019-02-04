ЦИК Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты

Новости Украины. Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К участию в гонке допущены уже 28 человек.

В течение следующих 5 дней ЦИК рассмотрит оставшиеся заявления и зарегистрирует всех кандидатов. Более 20 граждан, которые подали документы, по различным причинам получили отказ.