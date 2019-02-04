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ЦИК Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты

04 февраля 2019 09:11
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Новости Украины. Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К участию в гонке допущены уже 28 человек.

ЦИК Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты-1

В течение следующих 5 дней ЦИК рассмотрит оставшиеся заявления и зарегистрирует всех кандидатов. Более 20 граждан, которые подали документы, по различным причинам получили отказ.

ЦИК Украины завершила регистрацию кандидатов в президенты-4

Эти выборы уже побили рекорд по числу претендентов на кресло президента. Голосование намечено на 31 марта.

# Выборы # Фотофакт

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