Бывший мэр Сальвадора набрал большинство голосов на президентских выборах

Новости мира. На выборах президента Сальвадора более 54% голосов набирает кандидат от консервативного великого альянса за национальное единство Найиб Букеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя подсчитаны далеко не все бюллетени, бывший мэр столицы празднует победу. На втором месте идет Карлос Кальеха от ультраправой коалиции, а третье получает Уго Эрнандес от правящего левого «Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти».