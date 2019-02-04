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Бывший мэр Сальвадора набрал большинство голосов на президентских выборах

04 февраля 2019 09:06
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Новости мира. На выборах президента Сальвадора более 54% голосов набирает кандидат от консервативного великого альянса за национальное единство Найиб Букеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший мэр Сальвадора набрал большинство голосов на президентских выборах-1

Хотя подсчитаны далеко не все бюллетени, бывший мэр столицы празднует победу. На втором месте идет Карлос Кальеха от ультраправой коалиции, а третье получает Уго Эрнандес от правящего левого «Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти».

Бывший мэр Сальвадора набрал большинство голосов на президентских выборах-4

Бывший мэр Сальвадора набрал большинство голосов на президентских выборах-6

Принять участие в президентских выборах в Сальвадоре могут более 5 миллионов граждан. Глава государства избирается на 5 лет.

# Выборы # Фотофакт

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