В Индии из-за мощных ливней погибли 18 человек. Десятки пропали без вести

Новости Индии. В Индии число жертв из-за ливней выросло до 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Керала в результате оползней, затоплений и обрушений, вызванных мощными муссонными ливнями, разрушена значительная часть городов. Пропавшими без вести остаются десятки человек. Спасательные службы Индии не справляются с поисками людей, поэтому уже обратились за помощью к армии, ВВС и ВМС.