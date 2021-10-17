Прямой эфир

В Индии из-за мощных ливней погибли 18 человек. Десятки пропали без вести

17 октября 2021 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. В Индии число жертв из-за ливней выросло до 18 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии из-за мощных ливней погибли 18 человек. Десятки пропали без вести-1

В штате Керала в результате оползней, затоплений и обрушений, вызванных мощными муссонными ливнями, разрушена значительная часть городов. Пропавшими без вести остаются десятки человек. Спасательные службы Индии не справляются с поисками людей, поэтому уже обратились за помощью к армии, ВВС и ВМС.

В Индии из-за мощных ливней погибли 18 человек. Десятки пропали без вести-4

Угроза оползней и затоплений сохраняется.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек
17 октября 2021 11:47

В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек

Тысячи человек принимают участие в манифестации профсоюзов в Риме
17 октября 2021 11:35

Тысячи человек принимают участие в манифестации профсоюзов в Риме

В Сингапуре вводится обязательная вакцинация от коронавируса
17 октября 2021 11:31

В Сингапуре вводится обязательная вакцинация от коронавируса