Тысячи человек принимают участие в манифестации профсоюзов в Риме

Новости Италии. В Риме прошла акция в защиту профсоюзов. Многотысячная демонстрация стала ответом на действия тех, кто выступает против санитарных пропусков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своих оппонентов они обвиняют в фашизме.

Напомним, неделю назад митингующие устроили погром в штаб-квартире Итальянской конфедерации труда. Так активисты продемонстрировали, что против запрета на работу для непривитых от коронавируса. За радикальные действия полиция арестовала более 10 тысяч человек.