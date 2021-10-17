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Тысячи человек принимают участие в манифестации профсоюзов в Риме

17 октября 2021 11:35
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Новости Италии. В Риме прошла акция в защиту профсоюзов. Многотысячная демонстрация стала ответом на действия тех, кто выступает против санитарных пропусков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своих оппонентов они обвиняют в фашизме.  

Тысячи человек принимают участие в манифестации профсоюзов в Риме-1

Напомним, неделю назад митингующие устроили погром в штаб-квартире Итальянской конфедерации труда. Так активисты продемонстрировали, что против запрета на работу для непривитых от коронавируса. За радикальные действия полиция арестовала более 10 тысяч человек.  

# Акции протеста # Фотофакт

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