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В Сингапуре вводится обязательная вакцинация от коронавируса

17 октября 2021 11:31
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Новости Сингапура. Обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят в Сингапуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Сингапуре вводится обязательная вакцинация от коронавируса-1

Отныне посещать торговые центры, туристические объекты и парки развлечений смогут только те граждане, которые пройдут полный курс вакцинации. Это же будет касаться заходов в кафе и рестораны. Более того, выйти в свет люди смогут только через две недели после введения второй дозы препарата.  

Как отмечают эксперты, преодолеть коронавирус поможет коллективный иммунитет. Интересно, что в Сингапуре прививку добровольно и так сделали 80 % населения.  

# Коронавирус # Фотофакт

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