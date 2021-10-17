В Сингапуре вводится обязательная вакцинация от коронавируса

Новости Сингапура. Обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят в Сингапуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне посещать торговые центры, туристические объекты и парки развлечений смогут только те граждане, которые пройдут полный курс вакцинации. Это же будет касаться заходов в кафе и рестораны. Более того, выйти в свет люди смогут только через две недели после введения второй дозы препарата.

Как отмечают эксперты, преодолеть коронавирус поможет коллективный иммунитет. Интересно, что в Сингапуре прививку добровольно и так сделали 80 % населения.