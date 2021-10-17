В ДТП с автобусом в Перу погибли восемь человек

Новости Перу. В ДТП с автобусом в Перу восемь человек погибли, более 20 получили травмы. В результате столкновения также пострадали шестеро детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. В ДТП с автобусом в Перу восемь человек погибли, более 20 получили травмы. В результате столкновения также пострадали шестеро детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупное ДТП с участием автобуса и двух машин произошло на юге страны. Полиция предполагает, что причиной аварии стали отказавшие у автобуса тормоза, однако полное расследование еще предстоит провести.