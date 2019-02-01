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В Индии два пилота разбились во время тренировочного полёта

01 февраля 2019 10:59
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Новости Индии. В результате крушения истребителя в Индии погибли два пилота. ЧП произошло в городе Бангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии два пилота разбились во время тренировочного полёта -1

В ходе тренировочного полёта произошёл сбой системы. Экипаж успел катапультироваться, однако один из лётчиков приземлился на обломки самолёта и погиб.

В Индии два пилота разбились во время тренировочного полёта -4

Второй скончался от полученных травм в больнице. Ведётся расследование инцидента.

# Возгорание самолета # Фотофакт

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