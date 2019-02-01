В Индии два пилота разбились во время тренировочного полёта

Новости Индии. В результате крушения истребителя в Индии погибли два пилота. ЧП произошло в городе Бангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе тренировочного полёта произошёл сбой системы. Экипаж успел катапультироваться, однако один из лётчиков приземлился на обломки самолёта и погиб.