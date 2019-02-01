Новости Германии. В Германии задержали троих подозреваемых в подготовке теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спецоперация прошла в округе Дитмаршен.

Трое выходцев из Ирака находились в стране в статусе беженцев. Правоохранители обнаружили у злоумышленников порох, извлеченный из фейерверков, а также запальные приспособления.

По данным следствия, подготовку к теракту двое из задержанных начали еще в конце 2018 года. В ближайшее время суд примет решение об их аресте.