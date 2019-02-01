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В США изъяли рекордную партию наркотиков на сумму более 4,5 млн долларов

01 февраля 2019 08:19
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Новости США. Американские пограничники изъяли рекордную партию наркотика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фуру с огурцами, в которой находился груз, задержали на контрольно-пропускном пункте в штате Аризона.

В США изъяли рекордную партию наркотиков на сумму более 4,5 млн долларов-1

Сигнал подала специально обученная собака. После этого сотрудники нашли около 115 килограммов фентанила и 180 килограммов метамфетамина. Стоимость такой партии на черном рынке могла составить более 4,5 миллионов долларов.

Водитель большегруза – выходец из Мексики – задержан.

В США изъяли рекордную партию наркотиков на сумму более 4,5 млн долларов-4

В США изъяли рекордную партию наркотиков на сумму более 4,5 млн долларов-6

# Наркотики # Фотофакт

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