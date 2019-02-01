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В Токио авиалайнер выкатился за взлетно-посадочную полосу

01 февраля 2019 08:21
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Новости Японии. В Японии со взлетно-посадочной полосы выкатился авиалайнер. Инцидент произошел в аэропорту Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Токио авиалайнер выкатился за взлетно-посадочную полосу-1

Самолет выполнял рейс из Нью-Дели. На его борту находилось порядка 200 пассажиров. Всех их эвакуировали с самолета. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, причиной происшествия стал выпавший накануне снег, который спровоцировал обледенение полосы. Часть ВПП были закрыты для проверки.

В Токио авиалайнер выкатился за взлетно-посадочную полосу-4

# Самолет # Фотофакт

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