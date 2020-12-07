Прямой эфир

Из-за вспышки птичьего гриппа в Англии пришлось уничтожить 30 тысяч индеек

07 декабря 2020 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Вспышка птичьего гриппа на востоке Англии. На птицеферме в графстве Норфолк пришлось уничтожить 30 тысяч индеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 10 тысяч – на птицеферме в Северном Йоркшире.

Из-за вспышки птичьего гриппа в Англии пришлось уничтожить 30 тысяч индеек-1

Из-за вспышки птичьего гриппа в Англии пришлось уничтожить 30 тысяч индеек-3

С начала ноября на территории Англии уже было семь вспышек птичьего гриппа. В связи с этим с 14 декабря начнут действовать более строгие требования к предприятиям, на которых разводят домашних птиц.  

# Птичий грипп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему МВФ отказался выделять Украине экстренный кредит?
07 декабря 2020 15:38

Почему МВФ отказался выделять Украине экстренный кредит?

Уровень хлора превышал норму почти в 25 раз. Подробности ЧП в Астрахани, где в бассейне отравились 30 человек
07 декабря 2020 15:28

Уровень хлора превышал норму почти в 25 раз. Подробности ЧП в Астрахани, где в бассейне отравились 30 человек

Коронавирусом в мире заболели более 67 млн человек. В России предлагают ограничить передвижение между регионами
07 декабря 2020 11:22

Коронавирусом в мире заболели более 67 млн человек. В России предлагают ограничить передвижение между регионами