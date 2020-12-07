Из-за вспышки птичьего гриппа в Англии пришлось уничтожить 30 тысяч индеек

Новости Великобритании. Вспышка птичьего гриппа на востоке Англии. На птицеферме в графстве Норфолк пришлось уничтожить 30 тысяч индеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще более 10 тысяч – на птицеферме в Северном Йоркшире.

С начала ноября на территории Англии уже было семь вспышек птичьего гриппа. В связи с этим с 14 декабря начнут действовать более строгие требования к предприятиям, на которых разводят домашних птиц.