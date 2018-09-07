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В Индии автобус упал в ущелье: 5 человек погибли, более 20 получили травмы

07 сентября 2018 11:47
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Новости Индии. Автобус упал в ущелье в индийском штате Уттаракханд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 5 человек. Более 20 получили различные травмы.

В Индии автобус упал в ущелье: 5 человек погибли, более 20 получили травмы-1

Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.

По мнению правоохранителей, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на трудном участке дороги. Однако причины ДТП еще только предстоит выяснить. На месте продолжают работать полицейские.

В Индии автобус упал в ущелье: 5 человек погибли, более 20 получили травмы-4

# Авария # Фотофакт

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