В Индии 58 человек погибли в результате схода оползней

Новости Индии. Число жертв в результате схода оползней на юге Индии достигло 58 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть погибших – работники чайных плантаций.
Новости Индии. Число жертв в результате схода оползней на юге Индии достигло 58 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть погибших – работники чайных плантаций.
Десятки граждан числятся пропавшими без вести. В штате Керала, наиболее пострадавшем от бедствия, продолжаются масштабные поисково-спасательные операции. Ситуация осложняется сильными дождями и туманом.
Власти штата предоставили финансовую поддержку населению и открыли временные лагеря для тех, кто в результате разгула стихии остался без крыши над головой.