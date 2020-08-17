В Индии 58 человек погибли в результате схода оползней

Новости Индии. Число жертв в результате схода оползней на юге Индии достигло 58 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть погибших – работники чайных плантаций.

Десятки граждан числятся пропавшими без вести. В штате Керала, наиболее пострадавшем от бедствия, продолжаются масштабные поисково-спасательные операции. Ситуация осложняется сильными дождями и туманом.