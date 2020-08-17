Прямой эфир

В Индии 58 человек погибли в результате схода оползней

17 августа 2020 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Число жертв в результате схода оползней на юге Индии достигло 58 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть погибших – работники чайных плантаций.

В Индии 58 человек погибли в результате схода оползней-1

Десятки граждан числятся пропавшими без вести. В штате Керала, наиболее пострадавшем от бедствия, продолжаются масштабные поисково-спасательные операции. Ситуация осложняется сильными дождями и туманом.

В Индии 58 человек погибли в результате схода оползней-4

Власти штата предоставили финансовую поддержку населению и открыли временные лагеря для тех, кто в результате разгула стихии остался без крыши над головой.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
В Чехии около 40% семей потеряли часть доходов из-за коронавируса
17 августа 2020 07:23

В Чехии около 40% семей потеряли часть доходов из-за коронавируса

Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября
17 августа 2020 07:02

Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября

В Колумбии вводят строгий карантин
16 августа 2020 18:55

В Колумбии вводят строгий карантин