В Чехии около 40% семей потеряли часть доходов из-за коронавируса

Новости Чехии. Жители Чехии ощутили серьезный ущерб от пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 40 % семей потеряли часть своих доходов.

Но, по мнению экспертов, последствия COVID-19 пока нельзя назвать критическими, ведь благодаря государственной поддержке компании сохранили рабочие места. Кроме того, чехи сократили потребление и благодаря этому сохранили свои сбережения.