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В Чехии около 40% семей потеряли часть доходов из-за коронавируса

17 августа 2020 07:23
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Новости Чехии. Жители Чехии ощутили серьезный ущерб от пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 40 % семей потеряли часть своих доходов.

В Чехии около 40% семей потеряли часть доходов из-за коронавируса-1

Но, по мнению экспертов, последствия COVID-19 пока нельзя назвать критическими, ведь благодаря государственной поддержке компании сохранили рабочие места. Кроме того, чехи сократили потребление и благодаря этому сохранили свои сбережения.

В Чехии около 40% семей потеряли часть доходов из-за коронавируса-4

Определяющим станет развитие событий осенью. Ситуация может измениться в худшую сторону, так как государство прекратит часть мер по поддержке, а граждане снова начнут погашать кредиты.

# Коронавирус # Фотофакт

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