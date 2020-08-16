В Колумбии вводят строгий карантин

Новости мира. Многие страны мира на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки возвращаются к локдауну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, в столице Колумбии ввели режим строгого карантина. Это значит что в городе будет приостановлена работа некоторых магазинов, появятся ограничения на перемещение жителей, а также начнёт действовать комендантский час.