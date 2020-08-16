Прямой эфир

В Колумбии вводят строгий карантин

16 августа 2020 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Многие страны мира на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки возвращаются к локдауну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В Колумбии вводят строгий карантин-1

Так, в столице Колумбии ввели режим строгого карантина. Это значит что в городе будет приостановлена работа некоторых магазинов, появятся ограничения на перемещение жителей, а также начнёт действовать комендантский час.  

В Колумбии вводят строгий карантин-4

Тем временем, в Великобритании расширили список стран, по прибытию из которых необходимо пройти двухнедельный карантин. В перечень попали Франция, Нидерланды, Мальта, Монако и другие государства.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экономика Великобритании вступила в рецессию
16 августа 2020 18:51

Экономика Великобритании вступила в рецессию

Испанию заполонили фальшивые евро
16 августа 2020 18:47

Испанию заполонили фальшивые евро

Папа Римский обратился к белорусам: «Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира»
16 августа 2020 14:02

Папа Римский обратился к белорусам: «Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира»