Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября

Власти Канады и США решили не открывать границу еще 30 дней (до 21 сентября), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Канады и США решили не открывать границу еще 30 дней (до 21 сентября), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, такое решение обе стороны приняли ради безопасности граждан.
Напомним, канадско-американская граница закрылась 21 марта. Эти две страны имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу. Ее длина составляет почти 9 тысяч километров.