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Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября

17 августа 2020 07:02
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Власти Канады и США решили не открывать границу еще 30 дней (до 21 сентября), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября-1

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, такое решение обе стороны приняли ради безопасности граждан.

Граница Канады и США будет закрыта до 21 сентября-4

Напомним, канадско-американская граница закрылась 21 марта. Эти две страны имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу. Ее длина составляет почти 9 тысяч километров.

# Коронавирус # Джастин Трюдо # Фотофакт

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