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В Индии 3 человека убиты в межобщинных столкновениях. Для наведения порядка задействованы тысячи полицейских

02 августа 2023 07:09
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Новости Индии. Три человека убиты и по меньшей мере десять ранены в результате межобщинных столкновений на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии 3 человека убиты в межобщинных столкновениях. Для наведения порядка задействованы тысячи полицейских-1

Разбиты витрины магазинов, уничтожены десятки автомобилей и городские автобусы. Для наведения порядка задействованы тысячи полицейских и военных.

В Индии 3 человека убиты в межобщинных столкновениях. Для наведения порядка задействованы тысячи полицейских-4

Власти отключили интернет, закрыты учебные заведения, приостановлена работа госучреждений. Не исключена возможность введения комендантского часа.

# ЧП # Новости Индии # Фотофакт

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