В Индии 3 человека убиты в межобщинных столкновениях. Для наведения порядка задействованы тысячи полицейских

Новости Индии. Три человека убиты и по меньшей мере десять ранены в результате межобщинных столкновений на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Три человека убиты и по меньшей мере десять ранены в результате межобщинных столкновений на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разбиты витрины магазинов, уничтожены десятки автомобилей и городские автобусы. Для наведения порядка задействованы тысячи полицейских и военных.
Власти отключили интернет, закрыты учебные заведения, приостановлена работа госучреждений. Не исключена возможность введения комендантского часа.