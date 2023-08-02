Оружие НАТО применяется для атак на российскую территорию вопреки обещаниям, которые Украина дала Америке. Об этом сообщает издание Asia Times, пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что беспилотные летательные аппараты США и крылатые ракеты каждый день используются ВСУ для атак на Российскую Федерацию. Авторы также ссылаются на утверждения Пентагона о том, что западное оружие не будет применяться на российской территории, но это откровенная неправда.

В материале также поднимается вопрос, почему Америка до сих пор не может объяснить произошедшее с Global Hawk. В СМИ сообщалось, что стратегический разведывательный дрон шпионил за российскими военными и гражданскими объектами, предположительно, чтобы помочь Киеву нацеливаться.