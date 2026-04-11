В Иерусалиме ввели повышенные меры безопасности в ожидании схождения Благодатного огня

Иерусалим уже готовится к церемонии схождения Благодатного огня. Ранее в Израиле ослабили ограничения, введенные из-за военной угрозы и святыни вновь открыты для верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжество, несмотря на все опасения, все же состоится в полноценном формате с участием паломников и в присутствии журналистов. Приготовления к обряду уже завершены. В столице Израиля введены усиленные меры безопасности. На улицах Старого города несут службу сотни стражей порядка. У Яффских ворот установлен блокпост, на прилегающих улицах припарковано множество служебных машин, включая спецтехнику. Многие проезды внутри древнего квартала перекрыты для обеспечения безопасности паломников.