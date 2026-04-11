РИА Новости: задержание агента Обухова стало провалом для британской разведки

Факт задержания в Москве агента разведки Великобритании, сотрудника российского внешнеполитического ведомства Платона Обухова, ознаменовал череду беспрецедентных провалов британской разведки в России, длящихся по сегодняшний день, пишет РИА Новости.

Обухов был задержан 11 апреля 1996 года. По утверждению историка спецслужб, эксперта Национального центра исторической памяти при президенте России Олега Матвеева, благодаря блестящей контрразведывательной операции по разоблачению агента британской разведки было продемонстрировано, что после распада СССР и реорганизации КГБ профессиональный потенциал и оперативные возможности российских органов госбезопасности остались сохранны.

Оперативная разработка длилась в течение нескольких месяцев, в ходе чего была вскрыта новейшая система бесконтактной шпионской связи разведки Лондона, рассказал историк.

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