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В Ирландии четвертые сутки не утихают массовые акции протеста из-за роста цен на топливо

10 апреля 2026 19:59
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В Ирландии четвертые сутки не утихают массовые акции протеста. Фермеры и водители грузового транспорта перекрыли ключевые автомагистрали, центральные улицы городов, портовые терминалы, склады горючего и даже нефтеперерабатывающие заводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате 28 городов в пробках, парализована доставка топлива, остановлено движение общественных автобусов и машин скорой помощи. В Дублине примерно две трети рейсов городского транспорта либо стоят на месте, либо вовсе отменены. Протестующие требуют от правительства дополнительных мер по снижению стоимости горючего. 

Ирландия не выдержала ценового удара из-за ближневосточного конфликта. Дизель в Ирландии уже выше двух евро. Однако кабинет министров не спешит идти на уступки. Власти официально привлекли армейские подразделения совместно с полицией для расчистки дорог и эвакуации техники. 

Действия демонстрантов названы преступным ударом по экономике. Фермеры и дальнобойщики, в свою очередь, заявляют, что не могут работать себе в убыток. Трактористы ночуют прямо в кабинах и не намерены расходиться.

# Новости Ирландии

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