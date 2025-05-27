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ПВО РФ сбили 99 украинских БПЛА над регионами России за ночь

27 мая 2025 06:55
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ПВО РФ сбили 99 украинских БПЛА над регионами России за ночь-0

ПВО Российской Федерации уничтожили девяносто девять украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство, пишет ТАСС.

Массированная атака БПЛА самолетного типа с украинской стороны была зафиксирована в промежутке с восьми часов вечера 26 мая до семи часов утра 27 мая. Из 99 беспилотников 56 были ликвидированы над Белгородской областью.

Сообщается, что на фоне угрозы атаки ограничения были введены в аэропортах Иванова (Южный), Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна) и Саратова (Гагарин).

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