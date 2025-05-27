ПВО РФ сбили 99 украинских БПЛА над регионами России за ночь

ПВО Российской Федерации уничтожили девяносто девять украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство, пишет ТАСС.

Массированная атака БПЛА самолетного типа с украинской стороны была зафиксирована в промежутке с восьми часов вечера 26 мая до семи часов утра 27 мая. Из 99 беспилотников 56 были ликвидированы над Белгородской областью.

Сообщается, что на фоне угрозы атаки ограничения были введены в аэропортах Иванова (Южный), Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна) и Саратова (Гагарин).