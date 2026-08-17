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Профсоюзы Эстонии взволнованы сокращением числа медиков в бригадах скорой помощи

17 августа 2026 07:56
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В Эстонии из‑за реформы скорой помощи профсоюзы бьют тревогу. Медиков хотят перевести на бригады всего из двух человек. Дополнительная нагрузка окажется на службе спасения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы Эстонии взволнованы сокращением числа медиков в бригадах скорой помощи-2

Уже сейчас спасателей привлекают к вызовам более четырех тысяч раз в год, чтобы вскрывать двери и помогать с переноской пациентов. Сокращение фельдшеров лишь увеличит эту нагрузку. Еще сложнее станет сельским районам – время ожидания помощи там уже выше среднего. Теперь оно рискует вырасти в разы. Правительство ссылается на европейский опыт и обещает оставить экипажи из трех человек хотя бы по ночам. Однако профсоюзы называют экономию на специалистах опасным шагом, который прямо противоречит текущей стратегии развития медицины.

# Новости Эстонии

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