Профсоюзы Эстонии взволнованы сокращением числа медиков в бригадах скорой помощи

Уже сейчас спасателей привлекают к вызовам более четырех тысяч раз в год, чтобы вскрывать двери и помогать с переноской пациентов. Сокращение фельдшеров лишь увеличит эту нагрузку. Еще сложнее станет сельским районам – время ожидания помощи там уже выше среднего. Теперь оно рискует вырасти в разы. Правительство ссылается на европейский опыт и обещает оставить экипажи из трех человек хотя бы по ночам. Однако профсоюзы называют экономию на специалистах опасным шагом, который прямо противоречит текущей стратегии развития медицины.