В Харькове начались перебои в ТВ из-за уничтожения телевышки

В Харькове уничтожена 250-метровая телевышка, что привело к тому, что в городе и окрестностях отсутствует цифровое телевидение. Об этом пишет РИА Новости.

Эту информацию сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Башня была поражена на высоте 140 метров и рухнула, повредив техническое оснащение и телевизионное оборудования.

Тем не менее, несмотря на это, кабельное ТВ, интернет и сотовая связь работают. Российские войска начали нанесение ударов по объектам украинской промышленности с 10 октября 2022 года, но избегают ударов по жилым районам и объектам социальной инфраструктуры.