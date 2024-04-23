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В Харькове начались перебои в ТВ из-за уничтожения телевышки

23 апреля 2024 11:20
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В Харькове уничтожена 250-метровая телевышка, что привело к тому, что в городе и окрестностях отсутствует цифровое телевидение. Об этом пишет РИА Новости.

Эту информацию сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Башня была поражена на высоте 140 метров и рухнула, повредив техническое оснащение и телевизионное оборудования. 

Тем не менее, несмотря на это, кабельное ТВ, интернет и сотовая связь работают. Российские войска начали нанесение ударов по объектам украинской промышленности с 10 октября 2022 года, но избегают ударов по жилым районам и объектам социальной инфраструктуры.

# Международная политика

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