Прямой эфир

ФСБ России предотвратила теракт, задержав сторонника украинских националистов

23 апреля 2024 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Брянске была предотвращена попытка теракта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели задержание российского гражданина, который поддерживал украинский национализм и принимал участие в подготовке теракта по заданию одной из запрещенных террористических организаций. 

У задержанного было найдено и изъято взрывное устройство. В отношении арестованного открыто уголовное дело, максимальная мера наказания по которому может составить 20 лет лишения свободы.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Испанский военный погиб на учениях НАТО в Польше
23 апреля 2024 10:54

Испанский военный погиб на учениях НАТО в Польше

10 человек погибли при столкновении вертолётов в Малайзии
23 апреля 2024 10:53

10 человек погибли при столкновении вертолётов в Малайзии

Минобороны России показало эвакуацию трофейного танка Leopard
23 апреля 2024 10:52

Минобороны России показало эвакуацию трофейного танка Leopard

В ФСБ РФ заявили, что предотвратили теракт в Брянске
23 апреля 2024 10:16

В ФСБ РФ заявили, что предотвратили теракт в Брянске

Во время учений НАТО в Польше погиб испанский солдат
23 апреля 2024 08:59

Во время учений НАТО в Польше погиб испанский солдат

10 человек погибли. Два военных вертолета столкнулись в Малайзии
23 апреля 2024 08:51

10 человек погибли. Два военных вертолета столкнулись в Малайзии

В КНДР прошли первые учения по ответной ядерной контратаке
23 апреля 2024 08:42

В КНДР прошли первые учения по ответной ядерной контратаке

WSJ: Дональд Трамп называл Украину частью России
23 апреля 2024 07:56

WSJ: Дональд Трамп называл Украину частью России

Британия хочет предоставить Украине крупнейший в истории пакет военной помощи
23 апреля 2024 07:49

Британия хочет предоставить Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

Польша вновь заговорила о ядерном оружии
23 апреля 2024 07:45

Польша вновь заговорила о ядерном оружии

В Латвии поднимут налог на русскоязычную печатную продукцию
23 апреля 2024 07:41

В Латвии поднимут налог на русскоязычную печатную продукцию

Зеленский намекнул на скорую возможность начала переговоров с Россией
22 апреля 2024 15:34

Зеленский намекнул на скорую возможность начала переговоров с Россией