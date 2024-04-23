ФСБ России предотвратила теракт, задержав сторонника украинских националистов

В Брянске была предотвращена попытка теракта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели задержание российского гражданина, который поддерживал украинский национализм и принимал участие в подготовке теракта по заданию одной из запрещенных террористических организаций.

У задержанного было найдено и изъято взрывное устройство. В отношении арестованного открыто уголовное дело, максимальная мера наказания по которому может составить 20 лет лишения свободы.